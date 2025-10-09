Польща масштабно покращить транспортну інфраструктуру на кордоні з Україною

Уряд Польщі інвестує понад 57,7 млн євро у розбудову автомобільної і залізничної інфраструктури у польсько-українському прикордонні.

Про це повідомляє Міністерство фондів і регіональної політики Польщі, передає Укрінформ.

Зазначається, що 52,5 млн євро буде виділено на інвестиції в дорожнє та залізничне сполучення за програмою Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027. Ще 5,1 мільйона євро спрямують на невеликі економічні проєкти.

Завдяки цим інвестиціям на польсько-українському кордоні "покращиться безпека дорожнього руху, скоротиться час подорожі для мешканців, а вантажні перевезення стануть швидшими та безпечнішими".

8 жовтня Моніторинговий комітет програми Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 вирішив співфінансувати шість нових проєктів.

Серед них чотири дорожні, на які польський уряд передбачив 41,85 млн євро. Зокрема, здійснюватиметься модернізація регіональних доріг поблизу населених пунктів Августів, Томашів-Любельський, Соколів-Підляський та Кросценко неподалік кордону з Україною.

Ще один проєкт вартістю 10,72 млн євро передбачає ремонт колії на лінії 101 та на станції Верхрата з польського боку кордону.

"Натомість українська сторона модернізує залізничну станцію у Львові", - додали у польському міністерстві.

Міністерство також повідомляє про фінансування на 9,7 млн євро проєкту з модернізації доріг поблизу Августова та Ковеля з українського боку кордону.

Водночас 7,4 млн євро буде виділено на покращення сполучення в Томашеві-Любельському та Клевані з українського боку кордону для швидшого й безпечнішого перевезення товарів та пасажирів.

У Мазовецькому воєводстві й Тернопільській області за 8,1 млн євро здійснюватиметься будівництво нової ділянки дороги в Соколові Підляському та реконструкція мосту в Теребовлі.

Крім того, 16,5 млн євро буде виділено на реконструкцію доріг до прикордонного пункту "Кросценко - Смільниця", а також у Болехові (Івано-Франківська область), Нагірному (Львівська область) та Жорнаві (Закарпаття).

Нагадаємо:

З початком літнього сезону пасажиропотік через пункти пропуску Львівської області зріс на 40%, а у вихідні дні – ще на 16% порівняно з буднями.