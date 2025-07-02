Нацкомісія розібралась з клієнтами "Фрідом фінансу" про повернення активів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) затвердила попередній перелік клієнтів ТОВ "Фрідом фінанс Україна", які мають право на повернення своїх активів.

Про це йдеться в дописі голови НКЦПФР Руслана Магомедова.

До переліку увійшли майже 20 тисяч фізичних осіб, понад 700 юридичних осіб і 38 інвестфондів.

"Водночас частину позицій наразі не включено до цього переліку — вони ще проходять перевірку або очікують підтвердження на предмет можливих санкційних обмежень. Зараз документ перебуває на узгодженні інших держорганів", - зазначив Магомедов.

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Нагадаємо:

У січні президент Володимир Зеленський підписав указ зі змінами до санкцій проти "Фрідом фінанс Україна", який дозволить розморозити активи клієнтів установи.