"Vodafone Україна" викупив євробонди на $5,2 млн

Оператор мобільного зв'язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна"), який 15 липня у зв’язку зі сплатою дивідендів оголосив третю пропозицію про викуп своїх єврооблігацій за зниженою до 85% від номіналу ціною, отримав заявок на $53,4 млн та задовільнив їх на $5,2 млн.

Про це пише "Інтерфакс Україна" з посиланням на інформацію Ірландської фондової біржі.

"Усі придбані облігації були анульовані, й після такого анулювання загальна номінальна вартість облігацій, що залишаються в обігу, становить 292 532 259,8 долара США", – йдеться у повідомлені компанії.

"Vodafone Україна" нагадала, що коефіцієнт масштабування становив 0,1315, а розрахунки за тендерною пропозицією відбулися 6 серпня.

Два попередні рази компанія викупила облігації на 1 млн євро, а третього разу на суму, еквіваленту 1 млн євро + $3,5 млн євро.

Дебютний викуп був оголошений за ціною 99% від номіналу, другий – 90% від номіналу, а третій – 85% від номіналу.

Результати другого викупу компанія на біржі не оголошувала, тоді як коефіцієнт масштабування першого викупу становив 0,004.

Викуп пов’язаний із виплатою дивідендів у розмірі 660,2 млн грн ($15,9 млн) за 2024 рік, яку компанія оголосила у квітні 2025 року.

Через обмеження НБУ дивіденди виплачуватимуть щомісячно у гривні з еквівалентом 1 млн євро.

За умовами випуску облігацій, "Vodafone Україна" зобов’язаний запропонувати власникам облігацій викупити їх на суму дивідендів, сплачених за межі України.

Нагадаємо:

"ВФ Україна" ("Vodafone Україна") у 2024 році збільшив виручку на 13,1% до 24,44 млрд грн. Водночас скоротив прибуток на 30,1% до 3,54 млрд грн.