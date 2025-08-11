"Vodafone Украина" выкупил евробонды на $5,2 млн

Оператор мобильной связи "ВФ Украина" ("Vodafone Украина"), который 15 июля в связи с уплатой дивидендов объявил третье предложение о выкупе своих еврооблигаций по сниженной до 85% от номинала цене, получил заявок на $53,4 млн и удовлетворил их на $5,2 млн.

Об этом пишет "Интерфакс Украина" со ссылкой на информацию Ирландской фондовой биржи.

"Все приобретенные облигации были аннулированы, и после такого аннулирования общая номинальная стоимость облигаций, остающихся в обращении, составляет 292 532 259,8 доллара США", - говорится в сообщении компании.

"Vodafone Украина" напомнила, что коэффициент масштабирования составлял 0,1315, а расчеты по тендерному предложению состоялись 6 августа.

Два предыдущих раза компания выкупила облигации на 1 млн евро, а в третий раз на сумму, эквивалентную 1 млн евро + $3,5 млн евро.

Дебютный выкуп был объявлен по цене 99% от номинала, второй - 90% от номинала, а третий - 85% от номинала.

Результаты второго выкупа компания на бирже не объявляла, тогда как коэффициент масштабирования первого выкупа составлял 0,004.

Выкуп связан с выплатой дивидендов в размере 660,2 млн грн ($15,9 млн) за 2024 год, которую компания объявила в апреле 2025 года.

Из-за ограничений НБУ дивиденды будут выплачиваться ежемесячно в гривне с эквивалентом 1 млн евро.

По условиям выпуска облигаций, "Vodafone Украина" обязан предложить владельцам облигаций выкупить их на сумму дивидендов, уплаченных за пределы Украины.

Напомним:

"ВФ Украина" ("Vodafone Украина") в 2024 году увеличил выручку на 13,1% до 24,44 млрд грн. В то же время сократил прибыль на 30,1% до 3,54 млрд грн.