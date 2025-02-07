Vodafone Україна погодив відтермінування погашення євробондів

"Vodafone Україна" погодив з утримувачами своїх єврооблігацій на $399,88 млн відтермінувати їх погашення на два роки - до 11 лютого 2027 року, запропонувавши частково погасити $99,88 млн плюс накопичені відсотки, підвищити ставку купона з 6,2% до 9,6% і виплатити винагороду 2% від номіналу.

Відповідне рішення збори утримувачів єврооблігацій прийняли 5 лютого, передає "Інтерфакс-Україна".

"Відповідно, документація про внесення змін була підписана й набуде повної чинності після отримання повідомлення НБУ, що, як очікується, відбудеться приблизно 6 лютого 2025 року. Очікується, що дата платежу настане приблизно 11 лютого 2025 року", – відзначається у інформації на біржі.

Раніше цю пропозицію "Vodafone Україна" погодила зі спеціальним комітетом власників 31% облігацій та іншим власником облігацій, які в сукупності володіли 49% усіх облігацій.

Компанія звернулася з таким запитом до утримувачів її єврооблігацій через обмеження Національного банку України, введені після початку повномасштабної агресії РФ: хоча у компанії є для необхідні гривні всередині країни, вона не може купляти за них валюту для погашення облігацій за межами країни.

В той же час після деяких послаблень цих обмежень "Vodafone Україна" може обслуговувати відсотки за єврооблігаціями.

Нагадаємо:

Vodafone повідомила про подальше падіння доходів у Німеччині – своєму ключовому ринку, що стало слабким місцем на тлі зростання у Великій Британії, Туреччині та Африці.