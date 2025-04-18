В поїзді Суми - Київ сталась пожежа, загинув залізничник

У поїзді №115 Суми-Київ поблизу станції Путивль сталась пожежа.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Через пожежу у вагоні загинув залізничник, серед пасажирів постраждалих немає. Пожежу локалізовано, причини встановлюються", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що потяг продовжив рух до Києва без 4 відчеплених вагонів. Усіх пасажирів пересаджено на вільні місця в інших вагонах.

За інформацією УЗ, затримка складає близько 1 години, але буде скорочуватися.

Нагадаємо:

На початку квітня ворог здійнив обстріл міста Семенівка, що біля кордону України та РФ у Чернігівській області, в результаті чого постраждав місцевий вокзал.