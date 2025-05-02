Владельцы перегруженных фур оплатили штрафов, которых хватит на ремонт 5 км дороги

В бюджет в первом квартале 2025 года поступило 41,3 млн грн благодаря работе комплексов автоматического взвешивания грузовиков Weigh-in-Motion (WIM).

Об этом сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры.

В сообщении говорится, что система мониторинга нагрузки на ось и общую массу транспортных средств на дорогу WIM может круглосуточно контролировать движение и автоматически фиксировать нарушения.

Данные автоматически передаются в Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины и Государственную службу Украины по безопасности на транспорте, где их обрабатывают инспекторы.

Больше всего нарушений зафиксировано в трех областях: Киевская - 623, Днепропетровская - 279 и Полтавская - 132.

Речь идет о превышении установленных законодательством габаритно-весовых норм грузовиками. Они увеличивают риск аварий и вредят дорогам и мостам.

"41 млн грн - это эквивалентно ремонту сплошной картой около 5 километров дороги. Но настоящий показатель - это то, сколько километров дорог удалось сохранить благодаря комплексам WIM", - говорится в сообщении.

Напомним:

В мае 2022 года возобновили штрафы для грузоотправителей и перевозчиков за нарушение габаритно-весовых норм. Штрафы временно отменили после начала военной агрессии России.