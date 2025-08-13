Власник "Київстару" VEON завершив продаж частки "Білайн Киргизстан"

VEON, власник найбільшого українського оператора зв’язку "Київстар", завершив продаж 50,1% непрямої частки в Sky Mobile LLC, що працює під брендом Beeline у Киргизстані, державному Eldik Bank після отримання всіх необхідних регуляторних схвалень.

Про це йдеться в повідомленні VEON, передає "Інтерфакс-Україна".

"Продаж наших операцій в Киргизстані знаменує собою ще один важливий крок в оптимізації портфеля VEON", - розповів генеральний директор VEON Group Каан Терзіоглу.

Компанія нагадала, що після оголошення про намір продати частку у дочірній компанії у березні 2024 року уряд Киргизстану, який мав першочергове право на викуп, призначив Eldik Bank придбати 100% Sky Mobile LLC від імені держави.

Згідно з повідомленням, сторони погодили умови продажу. Eldik Bank сплатив повну вартість транзакції після завершення всіх формальностей, але у релізі інформація про вартість угоди відсутня.

Читайте також: Американська прописка: "Київстар" міняє адресу на Nasdaq

Нагадаємо:

Найбільший український мобільний оператор Kyivstar планує провести історичний лістинг на американській біржі Nasdaq через SPAC Cohen Circle у 2025 році.