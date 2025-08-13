Владелец "Киевстара" VEON завершил продажу доли "Билайн Кыргызстан"

VEON, владелец крупнейшего украинского оператора связи "Киевстар", завершил продажу 50,1% косвенной доли в Sky Mobile LLC, работающей под брендом Beeline в Кыргызстане, государственному Eldik Bank после получения всех необходимых регуляторных одобрений.

Об этом говорится в сообщении VEON, передает "Интерфакс-Украина".

"Продажа наших операций в Кыргызстане знаменует собой еще один важный шаг в оптимизации портфеля VEON", - рассказал генеральный директор VEON Group Каан Терзиоглу.

Компания напомнила, что после объявления о намерении продать долю в дочерней компании в марте 2024 года правительство Кыргызстана, которое имело первоочередное право на выкуп, назначило Eldik Bank приобрести 100% Sky Mobile LLC от имени государства.

Согласно сообщению, стороны согласовали условия продажи. Eldik Bank оплатил полную стоимость транзакции после завершения всех формальностей, но в релизе информация о стоимости сделки отсутствует.

