Метро на Виноградарь: Верховный Суд поставил точку в деле на 140 миллионов

Верховный Суд поставил точку в деле о взыскании более 139 млн гривен с компании "Киевметрострой", которая должна была строить метро с Сырца на Виноградарь, однако вместо этого положила выделенные деньги на депозит.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Столичная прокуратура еще в 2021 году обратилась в суд с требованием взыскать полученные проценты в сумме более 139 млн грн в пользу столичной общины.

Дело рассматривалось судами неоднократно. В апреле и октябре 2024 года Хозяйственный суд Киева и Северный апелляционный хозяйственный суд полностью удовлетворили иск прокурора и приняли решение взыскать с подрядной организации в бюджет столицы начисленные проценты.

Не соглашаясь с указанными решениями судов, подрядчик обжаловал их в Верховный Суд, который отказал в удовлетворении кассационной жалобы общества и оставил в силе решения судов предыдущих инстанций.

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Напоминаем:

Новые станции метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" в Киеве начали строить в 2019 году. Планировалось, что их откроют еще в декабре 2021 года.

В сентябре 2021 года компания "Киевметрострой", которая выступила генеральным подрядчиком строительства двух станций на Виноградарь, просила перенести сроки действия договора. Строители тогда заявляли, что не успевают достроить станции до конца 2021 года.

Компания обратилась в суд с просьбой перенести сроки сдачи с ноября 2021 года на май 2023 года. В феврале 2023 года "Киевметрострой" возобновил строительство метро на Виноградарь, однако активное строительство не велось с осени 2023 года.

Позже "Киевский метрополитен" разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь из-за срыва сроков строительства.

Следующим генподрядчиком стала компания "Автострада" Максима Шкиля.