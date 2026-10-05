Банки України показали актуальний курс валют на 5 жовтня
Банки оновили курси валют на 5 жовтня: середній євро становив 50,98 грн, долар – 45,27 грн.
Про це свідчать дані minfin.com.ua.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США: 44,73 – 45,27 грн (на 4 жовтня: 44,71 – 45,21 грн);
Євро: 50,26 – 50,98 грн (на 4 жовтня: 50,42 – 51,11 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
Приватбанк - 44,65 - 45,25 грн;
Ощадбанк - 44,70 - 45,28 грн;
Укрсиббанк - 44,70 - 45,25 грн;
ПУМБ - 44,80 - 45,40 грн;
Райффайзен - 44,85 - 45,28 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
Приватбанк - 49,85 - 50,85 грн;
Ощадбанк - 50,40 - 51,15 грн;
Укрсиббанк - 50,10 - 51,00 грн;
ПУМБ - 50,40 - 51,10 грн;
Райффайзен - 49,90 - 50,72 грн;
Нагадаємо:
Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.