Банки України показали актуальний курс валют на 5 жовтня

Банки оновили курси валют на 5 жовтня: середній євро становив 50,98 грн, долар – 45,27 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,73 – 45,27 грн (на 4 жовтня: 44,71 – 45,21 грн);

Євро: 50,26 – 50,98 грн (на 4 жовтня: 50,42 – 51,11 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 44,65 - 45,25 грн;

Ощадбанк - 44,70 - 45,28 грн;

Укрсиббанк - 44,70 - 45,25 грн;

ПУМБ - 44,80 - 45,40 грн;

Райффайзен - 44,85 - 45,28 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 49,85 - 50,85 грн;

Ощадбанк - 50,40 - 51,15 грн;

Укрсиббанк - 50,10 - 51,00 грн;

ПУМБ - 50,40 - 51,10 грн;

Райффайзен - 49,90 - 50,72 грн;

Нагадаємо:

Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.