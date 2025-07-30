Український ринок нових та вживаних авто: в яких регіонах купують найбільше
За перше півріччя 2025 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області.
Про це повідомляє Укравтопром.
Йдеться, що за цей період:
- кияни придбали – 11 тис. нових легкових авто.
- На Київщині було зареєстровано – 3090 од.
- Мешканці Дніпропетровщини купили – 2766 од.
- В Одеській обл. – 1835 од.
- На Харківщині – 1733 од.
На всіх цих ринках бестселером був компактний кросовер RENAULT Duster.
Водночас найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків продемонстрували:
- Львівська обл. – 13457 од.;
- м.Київ – 10061 од.;
- Київська обл. – 8200 од.;
- Дніпропетровська обл. – 6686 од.;
- Рівненська обл. – 6448 од.
За даними Укравтопром, найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону на ринках Київської, Дніпропетровської та Рівненської областей був VOLKSWAGEN Golf.
У столиці частіше обирали електромобіль TESLA Model Y. А на Львівщині першість віддали AUDI Q5.
Нагадаємо:
За шість місяців 2025 року український автопарк поповнили майже 33 тисяч нових легковиків.