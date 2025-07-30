Український ринок нових та вживаних авто: в яких регіонах купують найбільше

За перше півріччя 2025 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області.

Про це повідомляє Укравтопром.

Йдеться, що за цей період:

- кияни придбали – 11 тис. нових легкових авто.

- На Київщині було зареєстровано – 3090 од.

- Мешканці Дніпропетровщини купили – 2766 од.

- В Одеській обл. – 1835 од.

- На Харківщині – 1733 од.

На всіх цих ринках бестселером був компактний кросовер RENAULT Duster.

Водночас найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків продемонстрували:

- Львівська обл. – 13457 од.;

- м.Київ – 10061 од.;

- Київська обл. – 8200 од.;

- Дніпропетровська обл. – 6686 од.;

- Рівненська обл. – 6448 од.

За даними Укравтопром, найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону на ринках Київської, Дніпропетровської та Рівненської областей був VOLKSWAGEN Golf.

У столиці частіше обирали електромобіль TESLA Model Y. А на Львівщині першість віддали AUDI Q5.

Нагадаємо:

За шість місяців 2025 року український автопарк поповнили майже 33 тисяч нових легковиків.