Украинский рынок новых и подержанных авто: в каких регионах покупают больше всего

За первое полугодие 2025 года крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были: город Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.

Об этом сообщает Укравтопром.

Говорится, что за этот период:

- киевляне приобрели - 11 тыс. новых легковых авто.

- На Киевщине было зарегистрировано - 3090 ед.

- Жители Днепропетровщины купили - 2766 ед.

- В Одесской обл. - 1835 ед.

- На Харьковщине - 1733 ед.

На всех этих рынках бестселлером был компактный кроссовер RENAULT Duster.

В то же времянаибольшие показатели по регистрации ввезенных из-за границы подержанных легковушек продемонстрировали:

- Львовская обл. - 13457 ед;

- г. Киев - 10061 ед;

- Киевская обл. - 8200 ед;

- Днепропетровская обл. - 6686 ед;

- Ровенская обл. - 6448 ед.

По данным Укравтопром, самым популярным подержанным автомобилем из-за рубежа на рынках Киевской, Днепропетровской и Ровенской областей был VOLKSWAGEN Golf.

В столице чаще выбирали электромобиль TESLA Model Y. А на Львовщине первенство отдали AUDI Q5.

Напомним:

За шесть месяцев 2025 года украинский автопарк пополнили почти 33 тысяч новых легковушек.