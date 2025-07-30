Украинский рынок новых и подержанных авто: в каких регионах покупают больше всего
За первое полугодие 2025 года крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были: город Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
Об этом сообщает Укравтопром.
Говорится, что за этот период:
- киевляне приобрели - 11 тыс. новых легковых авто.
- На Киевщине было зарегистрировано - 3090 ед.
- Жители Днепропетровщины купили - 2766 ед.
- В Одесской обл. - 1835 ед.
- На Харьковщине - 1733 ед.
На всех этих рынках бестселлером был компактный кроссовер RENAULT Duster.
В то же времянаибольшие показатели по регистрации ввезенных из-за границы подержанных легковушек продемонстрировали:
- Львовская обл. - 13457 ед;
- г. Киев - 10061 ед;
- Киевская обл. - 8200 ед;
- Днепропетровская обл. - 6686 ед;
- Ровенская обл. - 6448 ед.
По данным Укравтопром, самым популярным подержанным автомобилем из-за рубежа на рынках Киевской, Днепропетровской и Ровенской областей был VOLKSWAGEN Golf.
В столице чаще выбирали электромобиль TESLA Model Y. А на Львовщине первенство отдали AUDI Q5.
Напомним:
За шесть месяцев 2025 года украинский автопарк пополнили почти 33 тысяч новых легковушек.