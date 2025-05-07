В Ужгороді ліквідували кол-центр, який обкрадав громадян ЄС

Служба безпеки України разом з правоохоронцями Чехії ліквідували схему обкрадання електронних рахунків жителів ЄС.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

В результаті затримано чотирьох шахраїв, які використовували вірусні програми для привласнення криптовалюти та банківських рахунків іноземних громадян.

Для пошуку клієнтів фігуранти створили в Ужгороді підпільний кол-центр, в якому працювали близько 70 операторів віком від 19 до 27 років. Вони телефонували іноземцям, представлялись їм інвестиційними консультантами і вмовляли вкладати кошти у "перспективні" криптопроєкти.

Одночасно з цим ІТ-фахівці кол-центру, створювали інтернет-оголошення, де рекламували фейкові платформи для інвестування.

В обох випадках шахраї пропонували своїм жертвам зареєструватися в електронному кабінеті, що дозволяло зловмисникам зламати пристрої "клієнтів".

Далі фігуранти заходили на криптогаманці та банківські додатки користувачів і переводили викрадені кошти на власні рахунки. У такий спосіб шахраї заволоділи щонайменше 2 млн у гривневому еквіваленті.

Під час обшуків у приміщенні кол-центру та в помешканнях фігурантів вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинів.

Наразі чотирьом організаторам "схеми" повідомили про підозру. Вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки разом з кіберполіцією викрили та ліквідували мережу продажу контрафактної мобільної техніки.