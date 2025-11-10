В управлінні "Райффайзен Банку" відбулися зміни

Новим головою правління "Райффайзен Банку" (Київ), найбільшого недержавного банку України, з 1 січня 2026 року стане Наталія Гуріна, яка із січня 2012 року відповідає за ризик-менеджмент і роботу з проблемними активами на посаді заступниці голови правління.

Таке рішення прийняла наглядова рада Райффайзен Банку за результатами конкурсу, його ще мають погодити державні органи нагляду, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що Гуріна всю свою професійну кар'єру присвятила банку і зростала у ньому фактично з перших років заснування компанії, почавши свою кар'єру в "Авалі" (колишня назва банку) 1994 року.

Вона замінить на посаді голови правління Олександра Писарука, якого наглядова рада затвердила на цю посаду у серпні 2019 року і який у 2014-2016 роках був першим заступником голови НБУ.

