Банки ввезли в Україну рекордний обсяг готівкової валюти

Банки за січень-жовтень 2024 року завезли в Україну еквівалент $12,88 млрд готівкової валюти, що на 81,4% перевищує показник за аналогічний період минулого року.

Про це свідчить статистика Національного банку України (НБУ), передає "Інтерфакс-Україна".

Ввезення готівкової валюти за десять місяців 2024 року є рекордним показником з 2013 року, більшим воно було тільки за 10 місяців 2012 року - еквівалент $16,81 млрд.

Зокрема, за жовтень банки ввезли в Україну еквівалент $1,68 млрд порівняно з $1,30 млрд у вересні та $1,09 млрд.

За даними статистики, на долари США і євро в жовтні припало відповідно 68,3% і 31,6% усієї ввезеної готівкової валюти, а за 10 місяців - відповідно 73,7% і 26,1%.

Поставки доларів у жовтні збільшилися порівняно з вереснем незначно - з $1,08 млрд до $1,15 млрд, тоді як ввезення євро підскочило майже вдвічі - з $229,6 млн до $531,7 млн.

Нагадаємо:

Від початку 2024 року долар за офіційним курсом подорожчав на 9,2%, або на 3,50 грн - до 41,5035 грн/$1, а з часу переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості - на 13,5%, або на 4,93 грн.

Тим часом готівковий долар від початку поточного року подорожчав на близько 2,93 грн під час купівлі - до 41,68 грн/$, і на близько 2,33 грн під час продажу - до 41,75 грн/$.