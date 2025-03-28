Українці збільшили попит на імпортовані електромобілі: скільки придбали у січні

У січні 2025 року в Україну було імпортовано 6013 легкових електромобілів (BEV), що на 12% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані Держстату.

Зазначається, що з цієї кількості новими були 1403 авто (-14%), а 4610 – вживані (+23%).

Левову частку нових електромобілів (97%) було завезено Китаю.

Лідером з поставок вживаних електромобілів були США (44%).

Нагадаємо:

У лютому 2025 року українці придбали 4,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найбільшу частку в цьому сегменті охопили електромобілі – 50%.