В банках України продовжує скорочуватись частка непрацюючих кредитів

Станом на 1 квітня частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі скоротилася до 28,6% або на 1,7 відсоткових пункта порівняно з показником на початок року.

Про це повідомляє Нацбанк.

За даними регулятора, обсяг NPL за перший квартал скоротився на 10,7 млрд грн до 382,6 млрд грн, або на 2,7%. Тенденція його поступового зменшення триває з початку 2023 року.

Ключові чинники скорочення частки NPL:

– списання корпоративних та роздрібних непрацюючих кредитів. Частка NPL фізичних осіб за січень-березень знизилася на 1,2 в. п. до рівня 14,3%, бізнесу – на 1,9 в. п. до 37%;

– подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості. Обсяг валових кредитів у банках за перший квартал зріс на 40,7 млрд грн, або на 3,1%.

За даними НБУ, Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків: у приватних українських банках – до 10%; у банках з іноземним капіталом – до 10,2%; у державних банках – до 41,1%.

В Нацбанку зазначили, що без урахування боргів колишніх власників ПриватБанку та старих боргів до оздоровлення банківської системи під час кризи 2015–2017 років частка NPL станом на 01 квітня 2025 року становить 23,2% у державних банках та 17,1% – загалом у банківській системі.

Нагадаємо:

Національний банк України за відсутності купівлі валюти збільшив її продаж на міжбанківському ринку минулого тижня на $123,8 млн, або на 20,0% – до $742,7 млн. Це може свідчити про зменшення панічних настроїв.