В банках Украины продолжает сокращаться доля неработающих кредитов

По состоянию на 1 апреля доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе сократилась до 28,6% или на 1,7 процентных пункта по сравнению с показателем на начало года.

Об этом сообщает Нацбанк.

По данным регулятора,объем NPL за первый квартал сократился на 10,7 млрд грн до 382,6 млрд грн, или на 2,7%. Тенденция его постепенного уменьшения продолжается с начала 2023 года.

Ключевые факторы сокращения доли NPL:

- списание корпоративных и розничных неработающих кредитов. Доля NPL физических лиц за январь-март снизилась на 1,2 п. п. до уровня 14,3%, бизнеса - на 1,9 п. п. до 37%;

- дальнейшее наращивание банками объемов гривневых кредитов высокого качества. Объем валовых кредитов в банках за первый квартал вырос на 40,7 млрд грн, или на 3,1%.

По данным НБУ, сокращение доли NPL зафиксировано во всех группах банков: в частных украинских банках - до 10%; в банках с иностранным капиталом - до 10,2%; в государственных банках - до 41,1%.

В Нацбанке отметили, чтобез учета долгов бывших владельцев ПриватБанка и старых долгов до оздоровления банковской системы во время кризиса 2015-2017 годов доля NPL по состоянию на 01 апреля 2025 года составляет 23,2% в государственных банках и 17,1% - в целом в банковской системе.

Напомним:

Национальный банк Украины при отсутствии покупки валюты увеличил ее продажу на межбанковском рынке на прошлой неделе на $123,8 млн, или на 20,0% - до $742,7 млн. Это может свидетельствовать об уменьшении панических настроений.