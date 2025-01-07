Зарплаты растут высокими темпами из-за дефицита кадров - НБУ

В Украине продолжают расти зарплаты высокими темпами из-за дефицита работников.

Об этом сообщает НБУ в Макроэкономическом и монетарном обзоре за январь 2025 года.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины (ГССУ), в III квартале 2024 года номинальные зарплаты выросли на 22.3% г/г, а реальные - на 14.2% г/г.

В большинстве видов экономической деятельности (за исключением образования и искусства), реальные зарплаты выше, чем в III квартале 2021 года (до полномасштабного вторжения).

Согласно косвенным показателям, рост зарплат продолжался и в IV квартале 2024 года.

Количество новых вакансий и резюме в декабре уменьшилось по сравнению с предыдущими месяцами. Это было вызвано традиционным сезонным спадом активности на рынке труда. Однако в годовом измерении объемы вакансий и резюме выросли, что свидетельствует о дальнейшем оживлении рынка.

Несмотря на незначительное увеличение предложения рабочей силы, дефицит кадров остается существенным и ограничивает деятельность многих предприятий. Особенно это касается секторов экономики, которые нуждаются в высококвалифицированных работниках.

Напомним:

Средняя зарплата сотрудников государственных органов власти центрального уровня в ноябре 2024 года выросла до 62 тыс. грн, по сравнению с 57,5 тыс. грн в октябре.