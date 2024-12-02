В Украине выросли налоговые долги бизнеса

Государственная налоговая служба в январе-ноябре 2024 года открыла 25 225 исполнительных производств из-за налоговых долгов бизнеса. Это на 22% больше, чем за весь 2021 год, когда было открыто 20,6 тыс. производств.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные налоговиков.

Отмечается, что в прошлом году этот показатель составил 22,2 тысяч.

Более 3 тысяч налоговых долгов бизнеса тянутся еще с 2021 года.

Больше всего компаний, с которых ГНС пытается взыскать долги, зарегистрировано в Киеве – 5,7 тыс. или 23% от общего количества в этом году. Далее следует Днепропетровщина, где зарегистрировано 4,5 тыс. таких бизнесов (18%). Тройку лидеров замыкает Запорожская область – 1,3 тыс. или 5,2% налоговых долгов.

Среди всех компаний в Украине больше налоговых долгов имеет санаторий "Збруч" - 77 производств, и почти все они открыты в этом году. На второй позиции – Миргородский хлебокомбинат №1 с 70 долгами, на третьей – компания "Лерс" с 44 активными производствами.

Налоговый долг компания может получить из-за неуплаты налогов, нарушения сроков декларирования и т.п. Соответственно, исполнительные производства по взысканию долга в пользу Государственной налоговой службы – это налоговый долг, прошедший судебное взыскание, но не уплаченный должником добровольно.

Напомним:

62 украинских банка получили 117,63 млрд грн прибыли после уплаты налогов за девять месяцев 2024 года, что на 7% больше, чем в прошлом.