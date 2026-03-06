Українці збільшили кількість відкритих рахунків в банках та небанківських установах

В Україні загальна кількість рахунків, відкритих користувачами в надавачів платіжних послуг, на початку цього року становила 208,6 млн, що на 8,2% більше, порівняно з попереднім роком.

Про це повідомляє Національний банк.

Йдеться, що обслуговування рахунків користувачів станом на 01.01.2026 здійснювали 63 надавачі платіжних послуг (60 банків та три небанківські надавачі платіжних послуг).

За даними НБУ, кількість рахунків в банках становила 207,5 млн, із яких:

▪️майже 200,4 млн – рахунки фізичних осіб;

▪️4,7 млн – рахунки фізичних осіб-підприємців;

▪️2,4 млн – рахунки юридичних осіб.

Кількість рахунків у небанківських надавачів платіжних послуг становила понад 1,11 млн рахунків, із яких:

▪️майже 1,03 млн – рахунки фізичних осіб;

▪️84,2 тис. – рахунки фізичних осіб-підприємців;

▪️0,46 тис. – рахунки юридичних осіб.

Як зазначає Нацбанк, загальна кількість користувачів, які відкрили рахунки в надавачів платіжних послуг, на початку цього року досягла 87,3 млн. Це на 4,4% більше, ніж на початку минулого року (станом на 01.01.2025 – 83,6 млн).

Так, у банках обслуговувалося 86,3 млн користувачів, із яких:

▪️82,8 млн – фізичні особи;

▪️2,5 млн – фізичні особи-підприємці;

▪️майже 1 млн – юридичні особи.

У небанківських надавачів платіжних послуг обслуговувалося 1,03 млн користувачів, з яких:

▪️946,7 тис. – фізичні особи;

▪️83,8 тис. – фізичні особи-підприємці;

▪️0,43 тис. – юридичні особи.

Зазначається, що співвідношення між кількістю рахунків та кількістю користувачів фізичних осіб свідчить, що одна фізична особа в середньому має два рахунки.

В НБУ нагадали, що законодавство України не обмежує користувачів у відкритті рахунків.

"Одна й та сама людина чи суб'єкт господарювання може одночасно обслуговуватися в кількох надавачах платіжних послуг та мати стільки рахунків, скільки потрібно. Тому кількість користувачів перевищує кількість населення України", – пояснює регулятор.

Нагадаємо:

У 2025 році в Україну з усього світу було перераховано понад 8 млрд дол. США в еквіваленті, включаючи перекази через офіційні канали (банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення) та неофіційні (шляхом передавання грошей із рук у руки).