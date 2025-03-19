В Україні знайшли підпільний цех з виготовлення сигарет: вилучено товарів на 60 мільйонів

Детективи Бюро економічної безпеки України спільно зі співробітниками Нацполіції викрили групу осіб, які організували підпільне виготовлення сигарет.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Незаконне виробництво, приміщення для зберігання сировини та готової продукції знаходилися в різних місцях на Київщині.

Продавали підроблені сигарети через телеграм-канал та роздрібну торгівельну мережу.

На складах незаконного виробництва було вилучено понад 44 тонни тютюну, з якого фігуранти могли б виготовити майже 500 тис. пачок сигарет та близько 3,6 млн марок акцизного податку невідомого походження.

Крім того, у вантажівках детективи виявили 437 500 пачок готової контрафактної продукції відомих іноземних виробників. Також вилучено 225 рулонів стрічок для виготовлення сигаретних пачок.

Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить 60 млн грн.

Таким чином упереджено потрапляння в продаж понад 900 тис пачок контрафактних сигарет.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки у місті Києві викрило службових осіб підприємства в ухиленні від сплати податків у великих розмірах.