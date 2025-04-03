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В Україні цьогоріч вперше виплатили 25% компенсації за сільгосптехніку: де найбільше

Віктор Волокіта — 3 квітня, 16:18
В Україні цьогоріч вперше виплатили 25% компенсації за сільгосптехніку: де найбільше
НБУ

Міністерство економіки України провело першу у 2025 році виплату за програмою компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Зазначається, що 126,6 млн грн вже перераховано покупцям техніки вітчизняного виробництва, придбаної у грудні 2024 року та січні 2025 року.

Заявки за лютий і березень будуть опрацьовані і виплачені у квітні.

Компенсацію нараховано за продукцію близько 90 українських машинобудівних підприємств.

Найактивніше скористалися програмою агровиробники:

  • Хмельниччини — 15,6 млн грн компенсацій
  • Миколаївщини — 13,3 млн
  • Сумщини — 12,7 млн
  • Тернопільщини — 9,7 млн
  • Одещини — 9 млн.

Найбільше техніки придбали у Хмельницькій (108), Полтавській (90), Одеській (78) та Кіровоградській (75) областях.

Нагадаємо:

У 2024 році за програмою компенсації 25% було придбано 5 311 одиниць техніки на суму понад 4,2 млрд грн. Держава компенсувала майже 877 млн грн.

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В Україні цьогоріч вперше виплатили 25% компенсації за сільгосптехніку: де найбільше
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