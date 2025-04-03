В Україні цьогоріч вперше виплатили 25% компенсації за сільгосптехніку: де найбільше
Міністерство економіки України провело першу у 2025 році виплату за програмою компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки.
Про це повідомила пресслужба міністерства.
Зазначається, що 126,6 млн грн вже перераховано покупцям техніки вітчизняного виробництва, придбаної у грудні 2024 року та січні 2025 року.
Заявки за лютий і березень будуть опрацьовані і виплачені у квітні.
Компенсацію нараховано за продукцію близько 90 українських машинобудівних підприємств.
Найактивніше скористалися програмою агровиробники:
- Хмельниччини — 15,6 млн грн компенсацій
- Миколаївщини — 13,3 млн
- Сумщини — 12,7 млн
- Тернопільщини — 9,7 млн
- Одещини — 9 млн.
Найбільше техніки придбали у Хмельницькій (108), Полтавській (90), Одеській (78) та Кіровоградській (75) областях.
Нагадаємо:
У 2024 році за програмою компенсації 25% було придбано 5 311 одиниць техніки на суму понад 4,2 млрд грн. Держава компенсувала майже 877 млн грн.