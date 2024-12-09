В Україні планують запровадити нові пенсії з розрахунком виплат за системою балів

Міністерство соціальної політики оприлюднило законопроєкт про пенсійну реформу, який передбачає зміни в солідарному рівні: пенсійна виплата складатиметься з базової пенсії та страхової складової.

Про це йдеться у тексті ЕП.

Базова пенсія буде обов'язковою та однаковою для всіх пенсіонерів, забезпечуючи базовий рівень соціального захисту. Її розмір складатиме 30% від мінімальної зарплати після податків.

Страхова складова залежатиме від трудового стажу та заробітної плати. Її розрахунок стане простішим завдяки запровадженню бальної системи.

Ціну пенсійного бала переглядатимуть кожного березня, що замінить традиційну індексацію пенсій.

Замість чинної системи, де пенсії зростають залежно від інфляції та зарплат, вартість бала залежатиме виключно від середньої зарплати в країні.

Щомісяця, під час офіційного працевлаштування, людина зароблятиме пенсійні бали. Розмір майбутньої страхової пенсії визначатиметься множенням загальної кількості цих балів на вартість одного бала.

Для виходу на заслужений відпочинок необхідно мати 35 років трудового стажу (у разі виходу на пенсію у 60 років) або принаймні 15 років стажу (для виходу на пенсію у 65 років).

Зміни до солідарного рівня пенсійної системи набудуть чинності з 1 липня 2025 року

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