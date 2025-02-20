В Украине начала работу очередная миссия МВФ по финансированию

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начинает в Киеве обсуждение с властями Украины относительно седьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF).

Об этом сообщила постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано.

"Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня в Киеве обсуждение с представителями власти Украины седьмого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF)", - сообщила она.

Информация о каких-то других деталях работы миссии пока отсутствует.

В случае успешного прохождения Украиной 7-го пересмотра программы EFF в бюджет поступит $917,54 млн.

Напомним:

11 ноября стартовала работа миссии Международного валютного фонда для шестого пересмотра программы сотрудничества с Украиной.