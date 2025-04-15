В Україні оглянуть витрати держбюджету в окремих сферах

Уряд ухвалив розпорядження "Про проведення у 2025 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах".

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Зазначається, що цьогоріч огляди витрат охоплять 31 сферу діяльності 19 головних розпорядників бюджетних коштів. Серед ключових напрямів — соціальний захист, освіта, охорона здоров’я, енергетика, підтримка бізнесу, культура, міжнародна діяльність, молодіжна політика, релігія, а також інституційна спроможність наукових установ.

Щоб посилити аналітичну складову оглядів витрат, перш за все щодо якості публічних послуг, передбачається обов’язкове залучення до складу робочих груп експертів з питань гендерної рівності та проведення гендерного аналізу витрат. Такий аналіз має визначити ступінь забезпечення потреб жінок та чоловіків з урахуванням віку, стану здоров’я, місця проживання тощо.

Розпорядженням також запроваджується звітування головними розпорядниками, що провели огляди витрат, Уряду та Мінфіну про заходи, вжиті за результатами таких оглядів.

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