В Україні не затвердили 5% місцевих бюджетів на 2025 рік
мінфін
В Україні станом на 26 грудня 2024 року затверджено 1520 бюджетів, що становить 95% від їх загальної кількості (1597).
Про це повідомляє пресслужба Міністерств фінансів.
Відповідно, 5% не затверджено.
Зокрема, затверджено:
- 24 обласні бюджети та бюджет міста Києва;
- 114 районних бюджети (не затверджено – 5);
- 1369 бюджетів територіальних громад (не затверджено - 69);
- 12 бюджетів районів у містах (не затверджено – 3)
У міністерстві нагадали, що місцеві бюджети затверджуються до 25 грудня (включно) року, що передує плановому.
Нагадаємо:
Київрада ухвалила бюджет Києва на 2025 рік на рівні понад 90 млрд грн.