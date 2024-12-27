В Україні не затвердили 5% місцевих бюджетів на 2025 рік

В Україні станом на 26 грудня 2024 року затверджено 1520 бюджетів, що становить 95% від їх загальної кількості (1597).

Про це повідомляє пресслужба Міністерств фінансів.

Відповідно, 5% не затверджено.

Зокрема, затверджено:

- 24 обласні бюджети та бюджет міста Києва;

- 114 районних бюджети (не затверджено – 5);

- 1369 бюджетів територіальних громад (не затверджено - 69);

- 12 бюджетів районів у містах (не затверджено – 3)

У міністерстві нагадали, що місцеві бюджети затверджуються до 25 грудня (включно) року, що передує плановому.

Нагадаємо:

Київрада ухвалила бюджет Києва на 2025 рік на рівні понад 90 млрд грн.