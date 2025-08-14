В Украине общины получат 1 миллиард на проекты по развитию

Правительство утвердило порядок использования средств Государственного фонда регионального развития (ГФРР) на 2025 год. На этот год в Госбюджете для ГФРР предусмотрен 1 миллиард гривен.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Отмечается, чтоденьги пойдут на проекты из единого проектного портфеля (ЕПП) осуществления публичных инвестиций, который утвердил Стратегический инвестиционный совет.

Податься на финансирование смогут общины, которые находятся не на территории активных боевых действий. Рассматривать проекты будут включены в ЕПП. Подача заявок будет осуществляться через экосистему DREAM, информирует ведомство.

Новый порядок предусматривает:

отбор и приоритезацию проектов по определенным критериям;

согласование перечня и проверку Комиссией Минразвития соответствия этих проектов стратегиям развития национального, регионального и местного уровней;

утверждение окончательного перечня проектов, которые получат финансирование правительством.

