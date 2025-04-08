В НБУ вважають, що Україна має готувати ринок капіталу до інвестицій на повоєнне відновлення

Україна має вже зараз готувати інфраструктуру ринку капіталу до залучення приватних і міжнародних інвестицій для повоєнного відновлення.

Про це сказала перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми не побудуємо другу Лондонську біржу, але наш ринок капіталу має бути співставним із розмірами економіки. Важливо, щоб Україна не просто ухвалила закон, а й підготувала інфраструктуру фінансового ринку для повоєнного відновлення ", – сказала вона.

За її словами, створення ефективного ринку капіталу є пріоритетом не лише для НБУ, а й для міжнародних партнерів, зокрема Єврокомісії.

"Ми сподіваємось на інвестиції, приватні і від наших міжнародних партнерів. Важливо, щоб ринок був до цього готовий", – додала перша заступниця голови НБУ.

Рожкова відзначила, що наразі на внутрішньому ринку домінують облігації внутрішньої державної позики, що є природним в умовах війни.

Водночас, зауважила вона, навіть зараз з’являються успішні приклади альтернативних інструментів – зокрема, облігації "Нової пошти" та NovaPay.

На її думку, перспективним напрямом є також муніципальні облігації.

Нагадаємо:

Підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50% загрожувало падінням капіталу нижче нормативного значення низці банків, але загалом, за попередніми даними, практично всі банки впоралися.