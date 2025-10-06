"Крапелька маленька": в НБУ вірять в побудову в Україні локального ринку капіталу

Передумови для розвитку локального ринку капіталу в Україні існують, тому з об’єднанням експертних та політичних зусиль такий ринок може бути створений.

Так вважає начальник управління корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України Андрій Супрун, передає "Інтерфакс-Україна".

"Крок за кроком, я впевнений, що ми зможемо побудувати як локальний ринок, достатньо цікавий, привабливий, так і якісно інтегрувати його в міжнародні фінанси", – сказав він.

На думку Супруна, щодо наявності на ринку інвесторів зараз ситуація значно краща, ніж 5-10 років тому.

Як аргумент він навів успішний довоєнний досвід заходження на український ринок державних облігацій іноземних інвесторів через створений "лінк" із Clearstream із залученням "мільярдів валютних коштів".

"Цей ринок міжнародних інвестицій величезний, а ми на ньому просто крапелька маленька, яку ніхто не помічає. Навіть якщо ми ще декілька крапельок сюди залучимо, ми отримаємо тут дуже великий мультиплікатор", – зазначив представник Нацбанку.

Читайте також: НБУ намагається "погасити інфляцію". Що буде з курсом?

Нагадаємо:

Нацбанк у березні підвищив облікову ставку ще на 1 в.п. – до 15,5% річних, а у квітні, червні та липні зберіг її на цьому рівні.