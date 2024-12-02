В листопаді українці накопичили вдвічі більше нацкешбеку, ніж у жовтні

За третій місяць дії програми "Національний кешбек" українці накопичили понад 250 млн грн, що вдвічі більше, ніж місяцем раніше.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Так, виплата кешбеку за листопад відбудеться наприкінці грудня, за грудень — у лютому 2025 року.

Кошти "Національного кешбеку" оподатковуватись не будуть, заявили в Мінекономіки.

Крім того, станом на кінець листопада громадяни відкрили вже 4,6 млн карток "Національний кешбек", а до програми долучилися 15 банків.

Нагадаємо:

За два дні (21-22 листопада) 1,22 млн українців отримали на рахунки 119,2 млн грн за програмою "Національний кешбек", накопичені в жовтні за купівлю вітчизняних товарів.

Зазначається, що за другий місяць дії програми українці накопичили втричі більше коштів, ніж місяцем раніше. Зросла середня виплата — з 57 до 97 грн на одну людину.