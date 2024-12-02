В ноябре украинцы накопили вдвое больше нацкешбека, чем в октябре

За третий месяц действия программы "Национальный кэшбек" украинцы накопили более 250 млн грн, что вдвое больше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Так, выплата кэшбека за ноябрь состоится в конце декабря, за декабрь - в феврале 2025 года.

Средства "Национального кэшбека" облагаться налогом не будут, заявили в Минэкономики.

Кроме того, по состоянию на конец ноября граждане открыли уже 4,6 млн карт "Национальный кэшбек", а к программе присоединились 15 банков.

Напомним:

За два дня (21-22 ноября) 1,22 млн украинцев получили на счета 119,2 млн грн по программе «Национальный кэшбек», накопленные в октябре за покупку отечественных товаров.

Отмечается, что за второй месяц действия программы украинцы накопили втрое больше средств, чем месяцем ранее. Выросла средняя выплата - с 57 до 97 грн на одного человека.