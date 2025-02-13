В АРМА відповіли на критику депутатів про непрацюючі арештовані активи

Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передано в управління понад 72 тис. арештованих активів, з яких станом на середину 2024 року в роботі перебувало 40%. В Агентстві також відповіли на критику профільного комітету Верховної Ради про непрацюючі активи.

Про це повідомила голова Нацагентства Олена Дума, передає Укрінформ.

"Коли ми відкрили Єдиний державний реєстр арештованих активів у липні 2023 року, він містив 53 тис. записів арештованого майна в рамках усіх кримінальних проваджень. Станом на сьогодні у ньому 374 тис. записів про арештовані активи, з них понад 72 тис. передані АРМА.

Зазначу, що ці цифри динамічні, оскільки щодня ми отримуємо від 300 до 700 ухвал, які опрацьовуються відповідним департаментом. Орієнтовна сума цих активів становить вже більше 200 млрд грн", - розповіла Дума.

Більш точну цифру, за її словами, назвати складно, оскільки в Україні відсутній уніфікований класифікатор, який дозволив би звести до єдиного показника інформацію з різних документів, які додаються до ухвал суду і можуть визначити вартість активу.

На уточнююче питання щодо відсотку вже реалізованих або переданих в управління іншим суб’єктам активів з тих, що потрапили до АРМА за рішенням суду, очільниця Нацагентства зауважила, що ще пів року тому така частка дорівнювала близько 40%.

"Я чула "цікаву" критику профільного комітету Верховної Ради про те, що 80% арештованих активів взагалі не працюють. Моя відповідь наступна. Коли ми говоримо про загальну кількість у 72 тис. записів про арештовані активи, то пів року тому ми надавали комітету інформацію про те, що майже 40% з них уже знаходиться в роботі", - зазначила Дума.

Цифру ж у 80% очільниця АРМА назвала "маніпулятивною", оскільки вона взята зі звіту Рахункової палати про проведений аудит роботи Нацагентства за період тільки 2022-2024 роки. Дума нагадала, що агентство лише у липні 2023 року почало транформацію.

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №12374-д щодо реформування Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Народна депутатка Анастасія Радіна повідомила, що 80% арештованих активів, переданих в АРМА за ухвалами суду, не приносять дохід державі.

"Більше того, ці активи навіть не передані управителям і часом продовжують "годувати" власників-фігурантів кримінальних проваджень або корумпантів", – розповіла Радіна.

За її словами, за даними Рахункової палати, нездійснення АРМА заходів управління активами могло коштувати державі щонайменше 850 млн грн неотриманого доходу.