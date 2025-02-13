В АРМА ответили на критику депутатов о неработающих арестованных активах

Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) передано в управление более 72 тыс. арестованных активов, из которых по состоянию на середину 2024 года в работе находилось 40%. В Агентстве также ответили на критику профильного комитета Верховной Рады о неработающих активах.

Об этом сообщила председатель Нацагентства Елена Дума, передает Укринформ.

"Когда мы открыли Единый государственный реестр арестованных активов в июле 2023 года, он содержал 53 тыс. записей арестованного имущества в рамках всех уголовных производств. На сегодня в нем 374 тыс. записей об арестованных активах, из них более 72 тыс. переданы АРМА.

Отмечу, что эти цифры динамические, поскольку ежедневно мы получаем от 300 до 700 постановлений, которые обрабатываются соответствующим департаментом. Ориентировочная сумма этих активов составляет уже более 200 млрд грн", - рассказала Дума.

Более точную цифру, по ее словам, назвать сложно, поскольку в Украине отсутствует унифицированный классификатор, который позволил бы свести к единому показателю информацию из различных документов, которые прилагаются к определениям суда и могут определить стоимость актива.

На уточняющий вопрос о проценте уже реализованных или переданных в управление другим субъектам активов из тех, что попали в АРМА по решению суда, руководительница Нацагентства отметила, что еще полгода назад такая доля равнялась около 40%.

"Я слышала "интересную" критику профильного комитета Верховной Рады о том, что 80% арестованных активов вообще не работают. Мой ответ следующий. Когда мы говорим об общем количестве в 72 тыс. записей об арестованных активах, то полгода назад мы предоставляли комитету информацию о том, что почти 40% из них уже находится в работе", - отметила Дума.

Цифру же в 80% руководительница АРМА назвала "манипулятивной", поскольку она взята из отчета Счетной палаты о проведенном аудите работы Нацагентства за период только 2022-2024 годы. Дума напомнила, что агентство только в июле 2023 года начало транформацию.

Напомним:

Верховная Рада приняла за основу законопроект №12374-д по реформированию Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Народный депутат Анастасия Радина сообщила, что 80% арестованных активов, переданных в АРМА по постановлениям суда, не приносят доход государству.

"Более того, эти активы даже не переданы управляющим и порой продолжают "кормить" владельцев-фигурантов уголовных производств или коррумпантов", - рассказала Радина.

По ее словам, по данным Счетной палаты, неосуществление АРМА мер управления активами могло стоить государству не менее 850 млн грн неполученного дохода.