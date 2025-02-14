Правительство включило "Винницабытхим" в список объектов большой приватизации
Кабинет министров включил в перечень объектов большой приватизации национализированную компанию "Винницабытхим", которая ранее принадлежала российской "Невской косметике".
Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.
Как рассказал народный депутат Алексей Гончаренко, "Винницабытхим" выставят на торги в мае 2025 года. Ожидаемая цена - не менее 288 млн грн.
После начала полномасштабной российской агрессии предприятие сначала арестовали, а затем передали в управление компании "Крайтекс-Сервис" из группы Afina Руслана Шостака и Валерия Киптика. Новый управляющий украинизировал главный бренд предприятия, переименовав его с "Ушастый нянь" на "Ушастик".
Напомним:
Высший антикоррупционный суд 24 июля удовлетворил исковое заявление о взыскании в доход государства завода "Винницабытхим".
В декабре 2024 года 100% "Винницабытхим" передали в управление Фонда госимущества.