Уряд донарахує виплати понад 5 тисячам сімей в рамках програми "Тепла зима"

Кабінет міністрів вирішив донарахувати виплати в рамках програми "Тепла зима" тим, хто не зміг її отримати в грудні 2024 року з технічних причин.

Про це повідомляє пресс-служба Мінсоцполітики.

Таким чином, ще близько 5 тисяч осіб зможуть отримати фінансову допомогу "Тепла зима" розміром 6500 гривень.

У рамках цієї програми понад 594 тисячі українців уже отримали допомогу на суму 3,9 млрд гривень.

Протягом грудня 2024 року малозабезпечені сім'ї з дітьми, або сім'ї-ВПО з дітьми, які отримують виплати на проживання, отримували на кожну дитину до 18 років по 6500 грн одноразової грошової допомоги. Також допомога нараховувалася особам з інвалідністю I групи з числа внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо:

У рамках програми "Зимова еПідтримка" 11,5 мільйона українців уже отримали свої виплати, з них понад 3,3 млн - у 2025 році..