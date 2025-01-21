єПідтримка: 11,5 мільйонів українців уже отримали свої виплати

В межах програми "Зимова єПідтримка" 11,5 мільйонів українців вже отримали свої виплати, з них понад 3,3 млн — у 2025 році.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Загалом на отримання тисячі гривень подали заявку 12 мільйонів українців.

Майже 70 тисяч долучилися до програми єКнига, і першим учасникам вже перерахували кошти на купівлю книг українською мовою.

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Нагадаємо:

Станом на кінець грудня з моменту запуску програми "Зимова єПідтримка" було подано 10,3 млн заявок, понад 6 млн українців отримали виплати.