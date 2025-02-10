"Унікальний випадок": Україні хочуть повернути $39 млн, заарештованих у Швейцарії

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос повідомив, що ведуться переговори з міжнародними партнерами про повернення Україні 39 мільйонів доларів, заарештованих у Швейцарії.

Про це він сказав на пресконференції у понеділок, передає Укрінформ.

"Просто зараз відбувається унікальний випадок, у нас є можливість повернути 39 мільйонів доларів, які заарештовані у Швейцарії. Прямо зараз ми ведемо перемовини з нашими міжнародними партнерами.

Тут висловили свою позицію НАБУ і Офіс генерального прокурора, вжили всіх заходів, щоб ці активи повернули в Україну, але є важливою позиція уряду і "Нафтогазу". Ми сподіваємося, що найближчим часом вони зберуться і підтримають нашу позицію, і ми зможемо півтора мільярда гривень повернути до України", - сказав він.

При цьому Кривонос не уточнив, у межах якого провадження НАБУ заарештовані ці кошти і хто є фігурантом справи.

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