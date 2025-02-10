"Уникальный случай": Украине хотят вернуть $39 млн, арестованных в Швейцарии

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос сообщил, что ведутся переговоры с международными партнерами о возвращении Украине 39 миллионов долларов, арестованных в Швейцарии.

Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник, передает Укринформ.

"Просто сейчас происходит уникальный случай, у нас есть возможность вернуть 39 миллионов долларов, которые арестованы в Швейцарии. Прямо сейчас мы ведем переговоры с нашими международными партнерами.

Здесь выразили свою позицию НАБУ и Офис генерального прокурора, приняли все меры, чтобы эти активы вернули в Украину, но важна позиция правительства и "Нафтогаза". Мы надеемся, что в ближайшее время они соберутся и поддержат нашу позицию, и мы сможем полтора миллиарда гривен вернуть в Украину", - сказал он.

При этом Кривонос не уточнил, в рамках какого производства НАБУ арестованы эти средства и кто является фигурантом дела.

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