Український IT-експорт у 2024 році може скоротитись на 6% – дослідження

Український експорт IT-послуг 2024 року знову не покаже зростання: за оптимістичним сценарієм спад становитиме 4%, а за песимістичним – 6%, або 6,3-6,45 млрд дол порівняно з 2023 роком.

Про це йдеться у дослідженні Львівського IT Кластера "IT Research Ukraine 2024: Стійкість як нова реальність".

Зазначається, що IT-сектор залишається другою за обсягом статтею українського експорту після продовольства, займаючи 38% у загальній структурі. Прогнозоване падіння експорту IT-послуг означає, що 2024 рік стане другим поспіль без зростання у цій галузі.

Згідно з прогнозами дослідження, падіння обсягів експорту IT-послуг при оптимістичному сценарії на кінець 2024 року зменшення обсягів буде на рівні щонайменше 4% порівняно з минулим роком. Натомість при песимістичному сценарії цей показник сягне – 6%. Тобто у підсумку варто очікувати 6,3 - 6,45 млрд дол.

Частка IT у валовому внутрішньому продукті (ВВП) України скоротилася на тлі загального зростання економіки та становить 4,4%. Водночас IT-компанії продовжують створювати додаткові робочі місця: на кожного найнятого айтівця припадає 2,8 робочих місця в суміжних секторах, порівняно з 2,7 у 2023 році.

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Нагадаємо:

Вперше в історії український експорт IT-послуг минулого року не показав зростання, принісши 6,7 млрд дол, що на 8,5% менше, ніж у 2022 році.