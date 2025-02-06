Обсяги українського експорту впали вдвічі у січні 2025 року

Експорт українських товарів у січні 2025 року в грошовому вимірі досяг $3,1 млрд, проте в фізичному - зменшився з 12 млн тонн у 2024 році до 6,6 млн тонн у 2025.

Про це повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Логістика залишається критично важливою, і морський транспорт відіграв тут ключову роль, забезпечивши експорт 6,6 млн тонн товарів. Тому подальша нормалізація роботи українських морських портів є вкрай важливою для підтримки та збільшення цих обсягів", - зазначила вона у дописі в четвер.

У січні 2025 року найбільше Україна експортувала:

кукурудзу ($521 млн або 2,5 млн тонн);

олію соняшникову ($426 млн або 378 тис. тонн);

руди та концентрати залізні ($247 млн або 3,1 млн тонн);

пшеницю ($188 млн або 891 тис. тонн);

проводи ізольовані, кабелі ($104 млн або 6 тис. тонн);

соєві боби ($90 млн або 223 тис. тонн).

Свириденко наголосила, що Євросоюз залишається головним торговельним партнером України з січневим обсягом експорту $1,8 млрд.

"Зміцнення економічних зв'язків з ЄС є нашим пріоритетом. Тому ми продовжуємо працювати над максимізацією можливостей для українського бізнесу та інтеграцією його в європейські ланцюги доданої вартості", - додала вона.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський 4 лютого повідомив, що на засіданні РНБО заслухали деякі ключові питання щодо фінансової стійкості та фінансової дисципліни.

"Є значна проблема з дисбалансом імпорту та експорту, імпорт – і це стосується не зброї – значно перевищує наш експорт. Тенденція, яку слід змінити", - наголосив Зеленський.