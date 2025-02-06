Объемы украинского экспорта упали вдвое в январе 2025 года

Экспорт украинских товаров в январе 2025 года в денежном выражении достиг $3,1 млрд, однако в физическом - уменьшился с 12 млн тонн в 2024 году до 6,6 млн тонн в 2025 году.

Об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

"Логистика остается критически важной, и морской транспорт сыграл здесь ключевую роль, обеспечив экспорт 6,6 млн тонн товаров. Поэтому дальнейшая нормализация работы украинских морских портов является крайне важной для поддержки и увеличения этих объемов", - отметила она в заметке в четверг.

В январе 2025 года больше всего Украина экспортировала:

кукурузу ($521 млн или 2,5 млн тонн);

масло подсолнечное ($426 млн или 378 тыс. тонн);

руды и концентраты железные ($247 млн или 3,1 млн тонн);

пшеницу ($188 млн или 891 тыс. тонн);

провода изолированные, кабели ($104 млн или 6 тыс. тонн);

соевые бобы ($90 млн или 223 тыс. тонн).

Свириденко подчеркнула, что Евросоюз остается главным торговым партнером Украины с январским объемом экспорта $1,8 млрд.

"Укрепление экономических связей с ЕС является нашим приоритетом. Поэтому мы продолжаем работать над максимизацией возможностей для украинского бизнеса и интеграцией его в европейские цепи добавленной стоимости", - добавила она.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский 4 февраля сообщил, что на заседании СНБО заслушали некоторые ключевые вопросы относительно финансовой устойчивости и финансовой дисциплины.

"Есть значительная проблема с дисбалансом импорта и экспорта, импорт - и это касается не оружия - значительно превышает наш экспорт. Тенденция, которую следует изменить", - подчеркнул Зеленский.