Цьогоріч видатки на соцсферу становлять близько трильйона: на що підуть кошти

У 2025 році видатки на соціальну сферу становлять близько трильйона гривень.

Про це повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, пише "Укрінформ".

"Загалом бюджет на 2025 рік для соціальної підтримки наших громадян передбачений на рівні 420 млрд грн. Ще додатково 503 млрд грн – це надходження ЄСВ до Пенсійного фонду. Тобто разом видатки на соціальну сферу в цьому році становлять практично трильйон гривень", – сказала вона.

За словами Жолнович, в межах цієї суми було збільшено допомогу і підтримку вразливих категорій громадян за всіма напрямками. Насамперед це стосується захисників, яким держава продовжує виплачувати всі види видатків у зв'язку з інвалідністю, по пенсіях, по втраті годувальника.

Водночас держава продовжує виплачувати кошти внутрішньо переміщеним особам. Крім допомоги у розмірі 2 000 та 3 000, як зазначила Жолнович, для них запрацювала програма субсидії на оренду житла.

Крім цього, продовжується фінансування програми "Прихисток" – надання компенсації за розміщення ВПО для громадян і покриття вартості комунальних платежів у тих закладах, де мешкають переселенці.

Нагадаємо:

Для відбудови та відновлення сектора соціального захисту України необхідно 39 мільярдів доларів.