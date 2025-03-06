Для відбудови сектору соцзахисту України потрібно 39 мільярдів доларів

Для відбудови та відновлення сектора соціального захисту України необхідно 39 мільярдів доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, посилаючись на результати Четвертої швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення України.

Зазначається, що у сфері соціального захисту збитки оцінюються у 500 млн доларів. Зокрема, йдеться про пошкоджену або зруйновану соціальну інфраструктуру.

За даними Мінсоцполітики, протягом великої війни 200 об'єктів соцінфраструктури, включаючи центри надання соціальних послуг, були пошкоджені або зруйновані.

"Водночас витрати на відновлення перевищують збитки у понад сімдесят разів і становлять 39 млрд доларів. Ця цифра включає фінансування соціальних програм, підтримку вразливих груп населення, розвиток системи соціального захисту та відновлення людського капіталу", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Через три роки після повномасштабного вторгнення загальна вартість реконструкції та відновлення в Україні становить 524 мільярди доларів протягом наступного десятиліття, що в 2,8 рази перевищує номінальний ВВП України за 2024 рік.