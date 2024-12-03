Українці зможуть подати заяву на відшкодування збитків за злочини РФ з наступного року

З 2025 року українці зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини Росії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров зазначив, що Мінцифри планує запустити всі 45 категорій заяв про відшкодування збитків, завданих Росією, у першій половині 2025 року.

"Додамо заяви про репарації для тих, хто вимушено покинув дім, кому завдали шкоду життю та здоровʼю, у кого знищили автівки та інші види збитків", – заявив Федоров.

Він додав, що інформацію про знищене житло почали збирати до Реєстру у квітні 2024 року. Найбільше заяв отримали з Донецької, Харківської та Херсонської областей.

"Це важливий механізм, по суті, основа для майбутніх репарацій. Чим більше заяв, тим чіткіше розуміння світу про шкоду, якої завдала росія Україні", – розповів Федоров.

Найпоширенішими причинами збитків для подання заяв були: бойові дії у фронтовій або прифронтовій зоні, артилерійський обстріл, повітряна атака, окупація населеного пункту та руйнування Каховської ГЕС.

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