Украинцы смогут подать заявление на возмещение ущерба за преступления РФ со следующего года

С 2025 года украинцы смогут подать заявление о репарациях за любые преступления России.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Федоров отметил, что Минцифры планирует запустить все 45 категорий заявлений о возмещении ущерба, нанесенного Россией, в первой половине 2025 года.

"Добавим заявления о репарациях для тех, кто вынужденно покинул дом, кому нанесли ущерб жизни и здоровью, у кого уничтожили машины и другие виды ущерба", - заявил Федоров.

Он добавил, что информацию об уничтоженном жилье начали собирать в Реестр в апреле 2024 года. Больше всего заявлений получили из Донецкой, Харьковской и Херсонской областей.

"Это важный механизм, по сути, основа для будущих репараций. Чем больше заявлений, тем четче понимание мира о вреде, который нанесла россия Украине", - рассказал Федоров.

<Самыми распространенными причинами ущерба для подачи заявлений были: боевые действия во фронтовой или прифронтовой зоне, артиллерийский обстрел, воздушная атака, оккупация населенного пункта и разрушение Каховской ГЭС.

Напомним:

Приложение "Дія" перешагнуло отметку в 21 миллион уникальных пользователей. Сейчас в нем доступны 24 документа и более 30 сервисов..