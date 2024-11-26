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Украинцы увеличили расходы на новые авто: дилеры каких марок заработали больше всего

Виктор Волокита — 26 ноября, 09:15
Украинцы увеличили расходы на новые авто: дилеры каких марок заработали больше всего

На приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили 11,1 млрд грн. Это на 12% больше, чем в прошлом и на 3% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом пишет "Укравтопром".

Около половины этой суммы было израсходовано на авто всего пяти марок.

  1. Больше всего денег было уплачено за автомобили премиальной немецкой марки BMW – 1,374 млрд грн.

  2. Второй результат у TOYOTA, дилеры которой заработали 1,217 млрд. грн.

  3. На третьем месте MERCEDES-BENZ – 1,204 млрд. грн.

  4. VOLKSWAGEN собрал более 822 млн. грн. – четвертое место.

  5. Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга RENAULT, в кармане которой 697 млн. грн.

В ТОП-10 марок новых авто, на которые не скупились украинцы в октябре, также попали AUDI, SKODA, PORSCHE, LAND ROVER, LEXUS.

Всего с начала года в Украине было реализовано новых легковых автомобилей на сумму 104,2 млрд грн, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Напомним:

В январе-сентябре 2024 года в Украину было импортировано 239 тысяч легковушек почти на 3,3 млрд дол.

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Украинцы увеличили расходы на новые авто: дилеры каких марок заработали больше всего
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