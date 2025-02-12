Кількість угод з нерухомістю зростає, але все ще менша від довоєнних показників

У 2024 році нотаріуси засвідчили 452 217 договорів щодо купівлі-продажу нерухомості, що на 12% більше, ніж роком раніше, але на 28% менше, ніж до повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Міністерства юстиції.

60% усіх договорів торік укладено щодо земельних ділянок. Це у 1,5 раза більше, ніж угод щодо квартир чи будинків: 273 тис. проти 178 тис. угод.

Купівля-продаж земельних ділянок за рік зросла на 18% – до 273 тисяч угод. Утім, це на 11 % менше, ніж у 2021 році, коли засвідчили 306 тис. подібних договорів.

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Водночас вкладатися у житло українці не поспішають: за рік таких угод побільшало лише на 3%. Наразі показник купівлі-продажу квартир та будинків залишається в 1,8 раза нижчим, ніж до повномасштабного вторгнення.

При цьому українці стали частіше брати іпотеки. За рік таких угод побільшало на 14% – майже 13 тис. об’єктів.

Переважно, відновлення попиту на квартиру під виплату відбулося за рахунок державної програми "єОселя": торік через неї оформили 70% або 8,5 тисяч іпотек на житло.

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Нагадаємо:

Кабінет міністрів спрямував на компенсацію внутрішньо переміщеним особам за пошкоджені чи знищені внаслідок збройної агресії РФ домівки 15 млрд грн, які надаватимуть за програмою єВідновлення.