Количество сделок с недвижимостью растет, но все еще меньше довоенных показателей

В 2024 году нотариусы заверили 452 217 договоров купли-продажи недвижимости, что на 12% больше, чем годом ранее, но на 28% меньше, чем до полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Министерства юстиции.

60% всех договоров в прошлом году заключено по земельным участкам. Это в 1,5 раза больше, чем сделок по квартирам или домам: 273 тыс. против 178 тыс. сделок.

Купля-продажа земельных участков за год выросла на 18% - до 273 тысяч сделок. Впрочем, это на 11% меньше, чем в 2021 году, когда засвидетельствовали 306 тыс. подобных договоров.

В то же время вкладываться в жилье украинцы не спешат: за год таких сделок стало больше лишь на 3%. Сейчас показатель купли-продажи квартир и домов остается в 1,8 раза ниже, чем до полномасштабного вторжения.

При этом украинцы стали чаще брать ипотеки. За год таких сделок стало больше на 14% - почти 13 тыс. объектов.

В основном, восстановление спроса на квартиру под выплату произошло за счет государственной программы "еОселя": в прошлом году через нее оформили 70% или 8,5 тысяч ипотек на жилье.

Напомним:

Кабинет министров направил на компенсацию внутренне перемещенным лицам за поврежденные или уничтоженные в результате вооруженной агрессии РФ дома 15 млрд грн, которые будут предоставлять по программе еВідновлення.